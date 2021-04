Võimas! Eduka juutuuberi ja ettevõtja Victoria Villigu suur unistus täitus

"Keskmine vastuvõtu vanus on 28 aastat, mina olen alles 20aastane. Seega on väga suur asi, et sinna sisse pääsesin," sõnab Victoria, kes asub õppima montaaži.

Õpingud kestavad kaks aastat ja maksavad 129 000 dollarit. Victoria ütleb, et on enda unistuse teostamiseks kogunud raha oma esimesest palgapäevast alates. Puudujääva osa on lubanud katta ta pere. "Lisaks hakkan saama stipendiumi," ütleb Victoria, kelle isa on Bolti asutaja Martin Villig.