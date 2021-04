Yasmyn üllatab kuulajaid r’n’b’likel radadel käiva singliga “I Had It Good”

“I Had It Good” on oma olekult klassikaline lahkumineku laul, mille sõnum edastab pigem võimendavat ning positiivset kui kurba sõnumit. “Ma tunnen, et olen laulukirjutajana inimene, kes ei pea olema konkreetselt antud ajahetkes, et jutustada lugu mingist situatsioonist, kogemusest või tundest. Mul on alati olnud soov kirjutada lahkumineku lugu ning kui ma kuulsid seda biiti siis tundsin, et see võiks kanda sõnumit, mida kuulaksin enda jaoks keerulisel ajal,” kommenteerib Yasmyn.

Yasmyn lisab: “Loodan, et see lugu on toeks inimestele, kes tunnevad, et nad on katki või neil on raske ning meenutab, et neis on olemas see sisemine jõud, mis on vajalik edasi liikumiseks.” Lugu sobib hästi tulevase albumi temaatikaga, milleks saab olema lõputu ringlus. “Minu jaoks esindab see lugu miskit, mida sa koged peale millegi lõppu, kus võivad esmalt emotsioonidena esile lüüa kurbus, nutt, lein, kuid peale seda tekib arusaam, et tegelikult väärid sa oma ellu midagi paremat — paranemine ja jõu leidmine algab sinust endast,” täpsustab autor.