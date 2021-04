Ettevõtja Kristel Kruustük vaimsest tervisest: tunnen, et ei ole piisav

Kristel Kruustükk jagas Instagramis, et ükskõik, mida ja kui palju ta ka professionaalses elus ei saavutaks, ta ei tunne, et oleks piisav ja ei ole sugugi enda saavutusega rahul.

"Olen viimasel ajal pidanud tegelema rohkema stressi ja ärevusega ning see häirib mind. Ma tean, et olen kõvasti töötanud selle nimel, et olla seal, kus olen, aga ma ikka tunnen, et see pole piisav. Et ma pole piisav. Peaksin praeguseks juba rohkem olema," avaldas Eesti noorim naismiljonär.