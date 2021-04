Marilyn Kerro avalikustas, kuidas ta sai lõplikult lahti oma ekskallimast

Uued kaardid saab Marilyn kasutusele võtta maikuus, kui need tulevad ka müüki. Kaartidele joonistas pildid Raimond Kukuškin, kes on Marilyni hea tuttav ja maalinud ka tema kodu seinal oleva suure taiese.

"Need pole traditsioonilised kaardid, kus pead leidma või võiksid leida tähenduse. Igal kaardil on vastus juba olemas. Kaardipakiga tuleb kaasa ka juhend, kuidas kaarte õigesti kasutada," räägib Marilyn. Tema nõustamise ootejärjekorrad on pikad, käima on läinud ka Youtube’i kanal, kus ta igal nädalal ennustusi teeb.