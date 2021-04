VIDEO | 30 aastat tagasi esietendus "Armastus kolme apelsini vastu": mida teha, et saada kümme korda kuulsamaks?

"Mäletan kontrolletendust, hiljem kuulsin, et Ugala teatri lavamehed rääkisid omavahel, et mis tükk see on, neil pole tekstki peas," meenutas lavastaja ja näitleja Elmo Nüganen legendaarse lavastuse "Armastus kolme apelsini vastu" algusaegu. "Ugala administraator on hiljem öelnud, et ta vaatas seda ja mõtles, kuidas me seda müüma hakkame, et misasi see on."