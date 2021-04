Juutuuber Jake Paul eitas noore sisulooja seksuaalset ründamist

Justine Paradise avaldas eelmisel nädalal 20 minutilise video, kus avaldas, et 2019. aastal sundis Jake Paul teda talle suuseksi tegema ning puudutas teda ilma loata ebasobivalt enda Los Angelese kodus, kirjutas BBC.

"Ta ei küsinud luba. See ei ole ühelegi tasemel okei," ütles Paradise.





Jake Paul otsustas süüdistustele vastata ja ütles, et need on sada protsenti valed.

Paradise selgitas, et ootas kaks aastat, et sellest intsidendist rääkida, sest oli allkirjastanud konfidentsiaalsuse lepingu, midagi, mis oli nõutud kõikidel külalistel, kes Jake Pauli kodu külastasid.

Paradise ja Paul kohtusid 2019. aasta juunis ja juulis mitmel korral mehe California kodus, olles tutvunud läbi ühiste sõprade. Jake Paul, kes valmistub laupäeval poksima UFC võitleja Ben Askreni vastu, sõnas, et süüdistused mõeldi välja, et teda kaklusteks ettevalmistustel takistada.

"Seksuaalse rünnaku süüdistused ei ole midagi, mida mina ega keegi teine kergelt võta, aga ma tahan olla äärmiselt selge, kui ütlen, et need on sada protsenti valed," avaldas Jake Paul Twitteris.

"Mitte ainult ei ole mul selle indiviidiga ühtegi seksuaalset kontakti olnud, vaid need süüdistused on välja mõeldud, et mind kakluseks ettevalmistustel segada."

Jake Paul selgitas, et ta oli intsidendi toimumise ajal suhtes ning et ta on tõeline emme poja.

"Ma austan naisi ja emasid väga. Ma ei ole kunagi ühtegi tüdrukut ilma loata ka sõrmeotsaga puudutanud," selgitas sisulooja.