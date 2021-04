Jennifer Aniston väidetavalt paljastas kauaoodatud eraelulise uudise, tema esindaja kuulujutte aga ei kinnita

Scanpix

Möödunud nädalal taasühinesid hittseriaali "Sõbrad" staarid, et filmida mitmeosaline jutusaade. Nüüd on lekkinud aga kuulujutt, et Rachelit kehastanud Jennifer Aniston paljastas taasühinemise käigus, et ta kavatseb lähiajal lapse adopteerida.