Rahvusvaheline festival Tallinn Music Week lükkub sügisesse

“TMW üheks olulisemaks eesmärgiks on toetada Eesti muusika- ja kultuurivaldkonna rahvusvaheliste suhete arendamist,” kommmenteerib TMW festivalijuht Pärtel Soosalu. “Otsustasime kolida festivali juunist varasügisesse, mil pandeemiast tingitud reisipiirangutele on oodata leevendust, et sündmusel saaksid osaleda Euroopa muusikatööstuse profid ja esineda võimalikult paljud põnevad välisartistid. Küll aga toimub juba 11. juunil Eesti muusikaturu fookuspäev, kus lahkame meie oma muusikaettevõtluse hetkeseisu ning kriisist tugevama ja teadlikumana väljumise võimalusi.”