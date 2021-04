Retrobesti korraldaja hoiatab inimesi libaürituste eest: sisesta oma krediitkaardi andmed ja siis on nägemist

Festivali Facebooki lehel anti mõned päevad tagasi teada uuendusest, et üritus toimub, kuid tuli välja, et see oli häkkerite töö, kes pahatahtlikult inimesi eksitavad. “Skeem selle taga on selline, et ürituse toimumise ajal saadetakse inimestele link, öeldakse, et see üritus on onlines nähtav, sisesta oma krediitkaardi andmed ja siis on nägemist."