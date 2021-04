FOTO | John Travolta meenutab liigutava postitusega 16-aastaselt surnud poega

"Palju õnne minu ilus Jetty. Ma armastan sind," kirjutas Travolta must-valge foto juurde. Antud postitust on kommenteerinud kolme punase südamega näitleja tütar Ella, kes tähistas aprilli alguses 21. sünnipäeva.

Jett suri vaid 16-aastaselt puhkusereisil Bahama saartel, kus ta sai hotellitoas krambid ja kukkus peaga vastu vanni. Varasemalt on Travolta tunnistanud, et poja surm oli halvim asi, mis temaga juhtunud on.