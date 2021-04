Leelo Tungal koroonaajast: kardan, et äkki me harjumegi niiviisi ära ega oskagi enam üksteisest rõõmu tunda

"Vahel lihtsalt süüdistan ennast aeglase töötempo pärast. Ütlen endale, et see tuleb vanusest, aga seda räägivad teisedki, et kuigi on koroonaaeg ja istud kodus paigal, võiks ju lausa epopöa valmis kirjutada, aga kõik võtab justkui rohkem aega. Võib-olla sellepärast, et tead – homme on nagunii samasugune päev. Ja loodad, et äkki tuleb just homme suur hoog ja vaim peale. Kardan, et äkki me harjumegi niiviisi ära ega oskagi enam üksteisest rõõmu tunda," ütles Tungal.