“Bill Gates mu veres”: Rolling Stonesi ja Foo Fightersi ninameeste uus laul tögab vaktsiinivastaseid

Jagger ütles ajakirjale Rolling Stone , et lugu “Easy Sleazy” sündis pandeemia peatse lõpu lootusest. “Refrään kõneleb valgusest tunneli lõpus,” ütles järgmisel aastal 60. juubelit tähistava legendaarse bändi eestvedaja.

Temagi jaoks on pandeemia kurnav olnud. Jagger kirjeldab dilemmat, millega vähesed peale 77-aastase rokisauruse kokku puutuvad: “Näed ilusat tüdrukut, aga enne vaktsineerimist ei saa riski võtta.”

Ajakirja küsimusele sellest, miks otsustas ta vaktsiinivastased laulu sisse kirjutada, vastas Jagger: “Vaktsiinid pole ju uus asi. Kui olin laps, surid inimesed lastehalvatusse. Need vaesed lapsed lahkusid siit ilmast või jäid halvatuks. Mul oli mitmeid selliseid sõpru. Järgmisel päeval neid lihtsalt polnud enam. Tänu vaktsiinidele on see kõik möödanik.”