Dokumendid paljastavad: kas Harry Stylesiga vahele jäänud Olivia Wilde on laste isa juures tagasi?

Harry ja Olivia suhe kergitas kulme mitte seetõttu, et nende vanusevahe on üheksa aastat, vaid seetõttu, et näitlejatar oli enne endise One Directioni staariga kohtumist 10 aastat suhtes Jason Sudeikisega.

Hollywoodi staarpaar teatas juba sügisel, et nende armuromaan, millest sündis kaks last, on läbi. Alles hiljem selgus, et vahetult enne nende lahkuminekut oli Olivia tutvunud filmivõtetel Harryga, kuid siiani pole avalikustatud, kas nende vahel särises armuleek juba siis, kui näitlejatar oli veel Jasoniga koos.

Nüüd on aga teada, et Olivia ja Jason on koos lastega ühe katuse all elamas. Nimelt on näitlejatar pidanud viimasel ajal rinda pistma jälitajaga, kelle vastu on ta võtnud nüüd lähenemiskeelu. Dokumentidest selgub, et keeluga kaitseb ta ka oma lapsi ja Jasonit ning seal on kirjas, et nad on elukaaslased.