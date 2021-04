KLÕPSUD | Kuumad kumerused! David Hasselhoffi tütar poseerib paljalt Playboy kaanel, aga isa toetab

28-aastane Hayley, kelle ema on näitlejatar Pamela Bach, on sel kuul meesteajakirja Saksamaa versiooni kaanel. Seksikas fotosessioon viidi läbi Pariisis asuvas mahajäetud bordellis. Koroonaviiruse leviku tõttu oli pildistamisel erinevaid reegleid, näiteks pidi Hayley poseerima ainult ise kaasa võetud aluspesus.

Alasti otsustas ta poseerida seetõttu, et selline tegevus paneb teda tundma seksika, vaba ja tugevana. Ka Hayley isa David pidavat teda toetama. "Mu isa on väga toetav, et ma avan uksi esimese pluss-suuruses modellina," ütles Hayley ajakirjale antud usutluses.