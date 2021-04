Katrin Lust pidi taaskord meenutama oma alastifotode skandaali: kui see juhtus, sai pisaraid valatud kõvasti

Näiteks tuli jutuks ka Lusti alastifotod, mis kümmekond aastat tagasi ajakirjandusse jõudsid. "Aga see teeb minust ju ideaalse Elu24 peatoimetaja," naerab ta nüüd. "Eks praegu võib selle üle nalja visata ning kõik on tore ja lõbus, aga kui see juhtus, sai pisaraid valatud kõvasti," tunnistab Lust.

"Aga nüüd on lihtsalt nii paks nahk tulnud, et mõnes mõttes ma tänan, et see minuga kümme aastat tagasi juhtus," nendib ta, et kui inimesest on paljad pildid kunagi ilmunud, siis kõik muu selle kõrval tundub tühine.

Lust tunnistas, et pakkumine hakata peatoimetajaks tuli tema jaoks suure üllatusena. Nimelt on jäänud talle mulje, et vaatamata populaarsele telesaatele on ta teiste ajakirjanike jaoks tühi koht ning ühtegi auhinda talle kunagi ei anta.