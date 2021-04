Skandaalne endine lapspruut tuli avalikuks üllatava uudisega: ma ei pea ennast naiseks!

"Ma ei pea end naiseks. Ma pole kunagi tundnud, et kuulun kuskile," teatas tõsielustaar, kes nüüdseks on 26-aastane. Stoddeni sõnul kiusati teda koolis juba seetõttu, et ta oli teistest teistsugune. "Teised tüdrukud ei mõistnud mind kunagi."