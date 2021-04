Maris Kõrvits esimesest kohtumisest Genkaga: ta ei ole varem mind elus üldse kõnetanud

Henryga tutvusin nii, et hakkasin suvel tegema raadiomajas hommikuprogrammi ja ühel esmaspäeva hommikul teatas inimene, kes pidi tulema minuga koos saadet tegema, ootamatult, et peab minema välismaale. Ja see, kes oleks pidanud tulema teda asendama, jäi haigeks. Leidsime loomulikult kiirelt uue inimese, aga siis selgus et too ei saa jällegi neljapäeval hommikusaatesse tulla. Siis pakutigi võimalust teha saadet koos Henry Kõrvitsaga.