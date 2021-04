Taavi Libe on selle poolt, et soolisele ebavõrdsusele osutatakse tähelepanu, aga ei mõista, kuidas aitavad sellele kaasa meelevaldsed teemaviited ning heade ajakirjanike häbiposti panemine. Libe võttis Naiskonna lehe haldaja Karin Paulusega ühendust, soovides, et teemaviited #meesteabmismeesteeb ja #ärakaaguta eemaldamist.

Kroonika võttis ühendust ERRiga ja uuris nende värbamispoliitika kohta, küsides ka, miks eelpool toodud saadetel naissaatejuhte pole.