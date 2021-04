Isamaa liige Tarmo Kruusimäe tööülesannete täitmise ajal voodis lebamisest ja suitsetamisest: sh*t happens!

"See kaugtöö võlu ja valu. Ma pean riigikogu väga oluliseks. Minu puhul juhtus nii, sh*t happens," ütles riigikogulane Tarmo Kruusimäe Kroonikale ja lisas, et kui inimene on ootejärjekorras, siis ta võib seda muidugi teha.