Piret Kalda lavastusest "Armastus kolme apelsini vastu": ma ei saanud algul tuhkagi aru

"Meie lavastajal Elmo Nüganenil oli ikkagi mingisugune kõige terviklikum pilt olemas. Kui mina liitusin selle asjaga, siis ma ei saanud mitte tuhkagi aru," ütles Kalda "Ringvaates". "Ma olin selline ullike, et noh, teeme siis," lisas ta.

Kalda sõnas, et tema lemmikhetk oli lavastuses stseen, kus Nüganen tema peegelpilti mängis. "Siin ei ole sõnu, see oli ikkagi harjutatud stseen," meenutas Kalda, lisades, et kuigi tekstiosa igas etenduses muutus, siis peeglistseen oli miski, mille peale sai kindel olla.