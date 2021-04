Jennifer Lopez ja Alex Rodriguez katkestasid kihluse ja läksid lahku

Paar andis teada, et nad lõpetasid oma kihluse ja liiguvad nüüd professionaalselt oma teed edasi, kirjutas TMZ.

Väljaandele Today tehtud ühises avalduses öeldi: "Me taipasime, et me oleme paremad sõpradena ja loodame seda olla ka edaspidi. Me jätkame koos töötamist ja toetame teinetest ühistes ärides ja projektides. Me soovime üksteisele ja meie lastele parimat. Austuses nende vastu soovime me tänada kõiki, kes on saatnud meile häid mõtteid ja soove."

Paar oli koos neli aastat ja nad kihlusid mais 2019. Nad plaanisid abielluda 2020. aasta alguses, kuid COVIDi tõttu lükati see edasi.

Märtsis olla paari lähedased teatanud, et nad on lahku läinud, kuid vaid 24 tundi hiljem kinnitati, et nii aga pole ja kõik on korras. Alex lendas isegi Dominikaagi Vabariiki, kus Lopezil on käsil filmivõtted.

Selle järel lekkis meediasse pilt, kus paarike suudleb hotelli rõdul.

Lõplikust lahkuminekust avaldus info eelmisel nädalal, kui Alex Rodriguez teatas, et ostab korvpalliklubi Minnesota Timberwolves, aga Lopez omanike tiimi ei kuulunud. See oli suur märk, sest Lopez oli sündmuste keskel, kui paar püüdis osta pesapalliklubi New York Mets, aga see neil ei õnnestunud.