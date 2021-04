Eesti juurtega skandaalne Soome räppar oli kihlatut kohates suhtes teise naisega

Paar on koos olnud kuus aastat ning neil sündis detsembris 2020 ka esimene laps. Nad kohtusid mais 2015 Gumball 3000 rallil, kus nad mõlemad osalesid. Neil tekkis teineteise vastu kohene huvi ja nad väljendasid seda üksteisega õrnalt flirtides. Aga tunded läksid plahvatuslikult põlema nädal hiljem, kui Triana saatis Mikaelile sõnumi.

Räppar sõnas, et ei suudaks ilma oma kihlatuta elada, kuid tunnistas, et natuke enne Trianaga kohtumist oli ta sarnases suhtes. "See oli halb situatsioon. Mõned kuud enne Gumballi rallit olin ma Miamis ning kohtasin seal ühte naist, kellega ma pikalt suhtlesin," sõnas ta.