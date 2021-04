Põnev! Nõukogude aja hittfilmist "Saatuse iroonia ehk Hüva leili!" sünnib Hollywoodi uusversioon

Hollywoodi uusversioon hittfilmist kannab pealkirja "About Fate" ja selle lavastaja on Vene režissöör Marius Vaisberg. 2008. aastal tegi ta oma lavastaja debüüdi.

Film valmis 1975. aastal NSV Liidu Ministrite Nõukogu tele-raadiokomitee tellimusel. Esilinastus toimus 1. jaanuaril 1976 kell 17.45 Kesktelevisiooni 1. programmis ja film saavutas nii suure menu, et see saadeti pärast televisioonis näitamist ka kinodesse.

Filmi lavastaja Eldar Rjazanov on ühes intervjuus rääkinud, et selle filmi näitamiseks on parim aeg esimese jaanuari õhtul kell kuus. Siis on uusaastaöö kõva peatäis välja magatud, parajalt parandust võetud ja ollakse just sellises teise päeva tujus, et vaimustuda vanade tuttavate naljade üle. Küll Rjazanov juba oma vaatajat tundis.