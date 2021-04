Järjekordne sõda: Rannamaja-Viktorial sai strippar-Justinist villand, mees hakkas kättemaksuks tõsielustaari keha mõnitama

Nimelt otsustas Viktoria, et avaldab Instagrami storydes arvamust Austraaliast pärit Justini TikToki videote kohta. "See vend on põhjus, miks ma enam TikToki äppi ei ava. Peaks koos Justiniga trussikute duetti tegema v? Ei kannata, lihtsalt koristage ära ta my fyp (for you page - TikToki avaleht - toim)," põrutab tõsielustaar. Tundub, et temaga mõtleb sarnaselt veel kümneid inimesi, sest Viktoria jagas kuvatõmmist, kus on näha, et tal on kümneid toetajaid.

Ei tea, kas "Rannamaja" staar soovis meelega Justinit ja tema eestlannast abikaasat Triinu-Liisi provotseerida, sest antud paar on lausa kurikuulus selle poolest, et nad ei suuda kriitikat saades vakka jääda. Täpselt niimoodi läks ka seekord.

"Really? That's low. (Päriselt? See on madal – toim) Poleks sinult sellist asja küll oodanud. Ole sallivam, keri alla või tegele oma asjadega. Elu on kohe palju vähem frustreerivam ja oled ise õnnelikum ning võib-olla leiad endas selle rahulolu, et ei vaja kedagi avalikult mõnitada," vastas Triinu-Liis Viktoriale saadetud privaatsõnumis, mille ta ka oma kontol kõigile lugemiseks postitas.

Blogija jaoks on Viktoria käitumine kentsakas, sest vahetult enne kõnealuse story postitamist oli "Rannamaja" staar teda sööma kutsunud.

Vakka ei suutnud jääda ka Justin, kes millegipärast otsustas hakata mõnitama Viktoria välimust. "Hei, Viktoria, mis tunne on olla teadmisega, et mul on parem pepu kui sul? Ja ikka pole mul vaja OnlyFansi, et sellele tähelepanu saada," vastas Justin oma storys.

Vaatamata sellele, et Justin on Eestis elanud vaid neli kuud, on tema ja Triinu-Liis suutnud selle ajaga minna kiskuma juba mitmete suunamudijatega. Näiteks on neil olnud avalikke arvete klaarimisi Andrei Zevakini, Brigitte Susanne Hundi ja Kristina Suurojaga.