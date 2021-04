KUULA SAADET | Erki Pärnoja: otse klubist piiri taha kõrgkooli

Podcast Akord esimese saate külaliseks on Erki Pärnoja, kes räägib kolmest murrangulisest hetkest oma elus. Kolmest momendist, mis on vorminud tänaseks temast just sellise helikeelega helilooja ning muusiku, nagu me teda tunneme. Kas Erki näol on tegemist lihtsalt andeka ja enesekindla inimesega või on edus oma osa ka õnnel ja kokkusattumustel? Milline ja kui vanalt oli Pärnoja esimene kokkupuude kitarriga ning mitu korda on muusik alustanud õpinguid kõrgkoolis? Kõik need küsimused saavad uue saatesarja avaosas ka vastuse.