VIDEO | Hirmuäratav vaatepilt: mis on juhtunud Brad Pittiga? Näitleja lahkus haiglast ratastoolis ja abielusõrmusega

Kuigi 57-aastane staar veeti kliinikust välja lausa ratastoolis, siis väljaandega Page Six kõnelnud allikas väitis, et tegemist oli vaid ettevaatusabinõuga ning Pittil eemaldati tarkusehammas. Nädala pärast peaks näitleja astuma Oscarite jagamisel lavale ning andma üle ühe kuldmehikese.

Tähelepanelikud Pitti fännid märkasid allpool olevast videost ka seda, et mehe sõrmes on abielusõrmus. Hetkel pole teada, kas tegemist on tühipalja ehtega või on kaks korda abielus olnud Pitt kandmas sõrmust oma eelmistest liitudest.