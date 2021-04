Kuninganna salamissioon: monarh teab juba, kuidas riiukukkesid Williamit ja Harryt eraldi hoida!

Nimelt on korraldusmeeskond otsustanud, et matuserongkäigus ei kõnni prints Charlesi pojad kordagi kõrvuti. Esimeses kahes reas on prints Philipi neli last ehk prints Charles, printsess Anne, prints Andrew ja prints Edward. Nende järel tuleb kolmene rida, kus on Williami ja Harry vahel Peter Philips, kes on printsess Anne'i poeg ja kuninganna vanim lapselaps.