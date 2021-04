"Seks ja linna" fännidel on põhjust rõõmustamiseks: vaatajate lemmik on ikkagi uusversiooni tulemas!

"Ma teen seriaalis kaasa," teatas Corbett väljaandele Page Six. Mees vihjas ka sellele, et tal on võrdlemisi suur roll ning teda on näha mitmes osas. Kas see tähendab ka seda, et Carrie ja Aidan on taas koos? Sellele ta ei vastanud, kuid on teada, et uusversioonis ei tee kaasa Carrie abikaasat Mr. Bigi kehastanud Chris Noth.