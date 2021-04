Harry Potteri filmisaaga ja seriaali "Peaky Blinders" staar suri vaid 52-aastaselt

Naise lahkumine tuli suure üllatusena tema fännidele, sest ta polnud varem võitlusest rinnavähiga rääkinud. Viimati nähti näitlejatari möödunud kuul, kui ta koos abikaasaga andis intervjuu hommikusaatele "Good Morning Britain". Ka siis ei andnud naise välimus märku, et ta raske haigusega võitleks.

"Ma olen murtud, et pean teile teatama, et pärast kangelaslikku võitlust vähiga on ilus ja kange naine Helen McCrory surnud rahulikult oma kodus," teatas Lewis.