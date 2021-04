Ehtepoe pettuse avastanud klient: mul on kahju kõigist neist, kes ostsid

"Kui ehteid saab veel mingil moel ise veidi ümber kujundada, siis ka müügil olev ehtekarp ja ehtealus on tal sealt tellitud ning ka neil on üüratu hinnavahe," räägib skeemi paljastaja. Ta ütleb, et tal on kahju neist, kes läinud Kristjaana e-poe õnge, mis on muidu igati maitsekas ja kutsuv: "Kindlasti on neid, kelle jaoks selline hinnavahe pole probleem, aga on ka palju neid, kes hoolikalt oma ostud läbi mõtlevad ega tahaks sellise hinna eest kindlasti Hiina toodangut saada. Vaevalt et sealt ehtsaid pärleid saab. Tean, et Kristjaana ehted on populaarsed ja paljud neist on kiiresti ka läbi müüdud. Mul on kahju neist inimestest."