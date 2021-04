Iluuisutaja Aleksandr Selevko avameelselt vigastustest: arstid ütlesid, et kui ma edasi kannatan, võin spordiga hüvasti jätta

Aleksandr: Ükskord väänasin ebaõnnestunud hüppel jala välja. Olin siis 15-16aastane. Mul oli ka lihaste, luude ja kõõluste põletik, mistõttu ma ei uisutanud pool aastat. Sain aastaks valutava kubeme ja kannatasin selle välja. Arstid ütlesid, et kui ma niimoodi edasi kannatan, võin spordiga hüvasti jätta. Esinesin maailmameistrivõistlustel valuvaigistite mõju all. Möödunud suvel nihestasin trennis õla ära.

Aleksandr: Osalesin 11-12aastaselt Eesti meistrivõistlustel. Unustasin seal pärast esimest hüpet sammud. Sõitsin peakohtuniku juurde ja ütlesin talle, et unustasin programmi. Kuid ma ei selgitanud korralikult. Tegelikult tahtsin talle öelda, et unustasin paar sammu. Tema ütles mulle: "Me võtame su võistluselt maha, kuna oled programmi unustanud." See oli minu jaoks šokk.