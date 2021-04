Neeme Raud meenutab rasket perioodi: suutsin funktsioneerida, aga magama jäin ikkagi klaasi veiniga

"Kõige keerulisem oli ilmselt seda kõike iseendale tunnistada. Öelda endale, et tõepoolest, alkohol mängib minu elus nii suurt rolli, et olengi saanud alkohoolikuks. Suutsin funktsioneerida, aga magama jäin ikkagi klaasi veiniga," rääkis ta.

"Teiseks on raske avalikult öelda, et mul tõepoolest oli see probleem. Muideks avalikult ütlesin selle välja eelmise aasta lõpus Kuku raadio ühes saates, kui Kaja Heinsalu külas käis, et jah, mul oli see probleem väga tõsiselt. Siis korraga läks nii kergeks, sest korraga ei ole luukeret kapis, millega sind rünnata, siis võib sellest juba täiesti vabalt rääkida."