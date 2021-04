Marju Länik paljastas, et loobus laste saamisest seoses Tšornobõli katastroofiga

Saatuslik käik mõjutas Läniku elu palju - nimelt on just see põhjus, miks ta kunagi lapsi pole saanud. "Minul need suured hirmud tulid aasta-paari pärast, kui hakkas rohkem infot tulema sellest, kuidas Tšornobõlis sündis väärarenguga lapsi. Minu mõningatele otsustele osutas see hirm väga suurt mõju," tunnistas Länik. "Ma ei ole seda kunagi enne öelnud, aga ma lihtsalt ei julgenud ühte sammu ette võtta peale seda."