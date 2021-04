Kehakeele ekspert: Kate jõllitas matuse ajal Harryt, kes tundis end ilmselgelt ebamugavalt

Harry ja Meghan andsid mõni aeg tagasi skandaalse intervjuu Oprah`ile, mis valas veelgi õli tulle niigi pingelises olukorras. Näiteks paljastas Meghan, et hertsoginna Catherine olevat pruutneitside kleidiproovi ajal ta nutma ajanud. Meghan tunnustas saates siiski Catherine'i selle eest, et ta hiljem vabandas ja saatis lillekimbu.

Matus toimus eile Windsori Püha Jüri kabelis. Koroonapiirangute tõttu istusid külalised hajutatult. Kehakeele ekspert Believing Bruce kirjeldas The Mirroris, et Harry istus paigutuselt Kate`i vastas. "Mõlemal oli alguses mugav nii, et nad vaatasid kirstu, mitte ei hoidnud pilku otse ees - täpselt ruumi vastas näinuks ju teineteist," kirjeldas ta.

"Põhimõtteliselt on see "elevant toas" olukord. Kate on see teine naine Meghani kõrval, tal on kindlasti eelnevatest sündmustest oma arvamus. Pole sugugi tavatu, et kahe naine omavahelised suhted mõjutavad ka nende meeste hoiakuid."