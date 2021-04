Sportlased ja kultuuritegelased kutsuvad üles PAI algatusega liituma

Kokku on PAI algatust toetanud 1578 eraisikut ja 118 ettevõtet. PAI kampaaniaga on liitunud lisaks mitmed suurettevõtted, kultuuriasutused ja spordialaliidud, kes kutsuvad sotsiaalmeedias oma töötajaid ja kliente õdede ja hooldustöötajate toetuseks annetama. Teistes seas pühendas reede õhtul Eesti õdedele ja hooldustöötajatele oma kontserdi ERSO, liitujate seas on ka Rahvusooper Estonia, Eesti Kergejõustikuliit, Tennise Liit, Jalgpalli Liit, aga ka näiteks mitmed Eesti juhtivad advokaadibürood, suurettevõtted nagu Alexela, Coop Pank ja Forus Eesti.