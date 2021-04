Prints Harry loodab peagi USAsse naasta, ent enne seda on Charlesil oma plaan

Metro vahendab, et "kadunud poja" naasmist on osad kuningakoja liikmed võtnud negatiivsete emotsioonidega. Harrysse suhtutakse nüüd pigem põlglikult.

Parajaks tüliõunaks kuningakoja jaoks on Harry ja Meghani hiljutine skandaalne intervjuu Oprahile. Seal rääkis Meghan, kuidas näiteks Williami naine Kate olevat ta nutma ajanud. Lisaks väitis ta, et kuningakojas tekitas küsimusi see, mis nahavärv saab tema pojal olema.

Prints Harry ütles Oprah'le, et ta ei mõista oma isa käitumist, sest ka Charles on pidanud armastuse pärast oma perekonnaga palju võitlema. "Tunnen, et ta on mind alt vedanud," sõnas Harry kurvalt ja pani oma isale südamele, et praeguses olukorras jääb ta ilma oma pojapoja Archie ja veel sündimata beebi kasvamisest.