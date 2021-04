Paris Hilton oma seksiskandaalist: arvasin, et mu elu on läbi

Tema ekspeika Rick Salomon lekitas nende seksivideo 2004. aastal. Seda hakati toona kutsuma nimega "1 Night in Paris". Intiimne öö oli kaameraga jäädvustatud kolm aastat varem.

Metro vahendab, et Paris meenutas sel nädalal, et juhtunu mõjutab teda siiani. "See on mul kogu aeg meeles. Kui see juhtus, olid inimesed mu vastu nii õelad. Oli südantmurdev, kuidas jutusaadetes ja meedias minust räägiti."

Ta ütles, et ei tahtnud oma nägu enam avalikkuse ees näidatagi. "Tundsin, et mu elu on läbi." Ta märkis, et Rick Salomoni käik tähendas, et inimesed ei vaadanud tema peale enam kunagi nii kui varasemalt. "See oli nii alandav. Tegu oli kahe inimese omavahelise kogemusega. Sa armastad ja usaldad kedagi, aga siis sind reedetakse. Kogu maailm vaatab ja naerab."

Ta lisas, et kõige hullem oli tõik, et osa inimesi arvas, et ta ise oli lekitamise taga. "Mul on sellest kõigest siiani posttraumaatiline stress."