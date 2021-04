VIDEO | Huultelt lugeja avaldab, millest vennad Harry ja William vanaisa matuse järel rääkisid

Esimest korda rääkis Harry seal avalikult ka sellest, kuidas tema arvates on ta vanem vend William ja Charles kuninglikus süsteemis kinni ning neil polegi võimalik sealt pääseda. "Tunnen neile sellepärast kaasa," ütles Harry. Ta lisas, et on lootust, et tema ja Williami suhted on tulevikus parandatavad.