VÄGEV! Eesti ujuja sooritas USA-s omapärase maailmarekordi ja sai endanimelise tähtpäeva

Merle Liivand, vahepeal viidatud talle ka kui merineitsile, on Floridas elav ujuja ning instruktor, kes on aastate jooksul sooritanud mitmeid suuremaid ja väiksemaid väljakutseid.

Ühtlasi väljastas Miami Beachi linnapea Dan Gelber avalduse, andes teada, et 17. aprill on edaspidi Merle Liivandi päev.

Merle rääkis ka sellest, kuidas on pikalt kestnud kriis mõjunud merele: "Ma tahan tähelepanu suunata asjaolule, et COVID-19 pandeemia ajal on merevees näomaske rohkem kui kunagi varem."

"Mul oli viimased kuus kilomeetrit 20 sõlme tuuled ja ma olin nii väsinud, aga mind motiveeris teadmine, et mind ja mu missioonitunnet on toetamas maailma parim tiim ja teadmine, et on ka mu sünnipäev. Oma päev oli boonus," ütles Merle Liivand päev pärast saavutust Kroonikale.