Biograaf: eilne päev oli Meghan Markle`i jaoks väga raske. Tema ja Philip olid väga lähedased

Mäletatavasti soovis Meghan koos Harryga Suurbritanniasse sõita, kuid tohtrid näitasid punast tuld. Ta on ikkagi riskirase ning nii pikad lennud pole soovitatavad.

Õnneks oli võimalik tseremooniat jälgida otsepildi vahendusel, mida Meghan ka oma kodust tegi. Meghani biograaf Omid Scobie sõnas ABC`s, et kuigi Meghan polnud matusel, on ta pidevalt Harryt toetanud. Ta viitas, et eilne päev oli Meghani jaoks väga raske. "Tema mõtted on matuselistega. Ta on väga kurb, kuna ka tema kaotas ju pereliikme."

Ta selgitas, et Meghan oli kuninganna ja Philipiga viimastel aastatel väga lähedane. "See oli ilmselt tema jaoks kõige tugevam suhe Harry perekonnaliikmetega."

Tõsi, viimasel ajal juhtunu võis läbisaamist lõhestada. Niigi pingelisele olukorrale lisas teravust ka Meghani ja Harry intervjuu Oprahile.

Üks kõnekamaid osi Harry ja Meghani usutlusest oli kindlasti nende paljastus, et esimese raseduse ajal muretseti kuningakojas ka selle pärast, kuivõrd tumedanahaline laps neil sünnib. Hertsoginna sõnul oli üks pereliige selle teema lausa oma südameasjaks võtnud. Paar keeldus siiski selle inimese isikut avaldamast, teades, et see tekitaks suure mainekahju.

Pärast intervjuu eetrisseminekut rääkis Oprah, et ta oli ka kaameraväliselt uurinud paarilt selle inimese nime, kuid nad olid keeldunud vastamast. Siiski saab saatejuht kinnitada, et see polnud kuninganna Elizabeth ll ega prints Philip.