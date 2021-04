TV3 VIDEO | Valdo Randpere piipu popsinud Tarmo Kruusimäest: kaameratel peaks olema alkolukk

Valdo Randpere märkis, et mikrofonidel ja kaameratel võiks olla alkolukk. "Öösel keskööst alates on sõnavõtud väga segased," märkis ta laiemalt.

Martin Helme ütles, et seda vast pole, et inimesed istungil purjuspäi osaleks, küll aga käib talle närvidele, et kombestikku ei jälgita. "Riigikogu liikmed peaks käima korralikult riides," märkis ta ja viitas, et meestel peaks lips ees olema. "Seisus kohustab."