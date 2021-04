5Miinust liige Estoni Kohver: ma ei tunne meeletut uhkust selle üle, kes ma olen

"Selliseid asju on või?" uurib Hunt imestunult ning Kohver vastab, et tõenäoliselt. "Mida mingid vennad omavahel räägivad. Süva EKRE-vendade jaoks olen ma kindlasti seal listis kuskil 15. Kõigepealt loomulikult on kõik liberaalid. Need 5Miinuse vennad on ka max-liberaalid kindlasti," lausub Kohver.