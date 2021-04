Texalased tahavad Matthew McConaughey näha järgmise kubernerina

Texases viidi suvaliselt valitud tuhande hääleõigusliku kodaniku seas läbi küsitlus, mille korraldasid The Dallas Morning News ja Texase ülikool Tyler, kus selgus, et McConaughey teenis hea hulga hääli praegu ametis oleva Greg Abbotti vastu, vahendas TMZ.

See on üsna uskumatu, eriti arvestades, et McConaughey on naljaga pooleks viidanud, et võib kandideerida, täpsustades, et kõik oleneb inimeste huvist.