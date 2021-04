Juba täna! "Naiste sõja" küüditamisepisoodis debüteerib Ott Lepland, kes võtteplatsil armus

Alates tänasest näeb ekraanil ka uut tegelast: majja saabub Linda vend Kalle, kes on ainsana perekonnas küüditamisest pääsenud. Kalle rollis astub üles Ott Lepland. Teadupärast algas "Naiste sõja" võtteplatsil Ott Leplandi ja tema õde Lindat kehastanud Liisa Linheina vahel ka tormiline romanss, mis aga pool aastat pärast võtteid ilmselt enam ei särise.

Mart Sanderi menuromaani "Litsid" II osa alusel valminud sari "Naiste sõda" keskendub 75 aasta tagustele sündmustele, mis rebisid eestlaste hinge parandamatuid haavu. Eelmisel nädalal sai alguse juuniküüditamise öö, mis täna oma traagilise kulminatsiooni leiab.

Autoril ja režissööril Mart Sanderil jagub Otile ainult kiidusõnu. "Ta on väga täpne ja tundlik näitleja ja ma imestan, et teda filmides nii vähe on kasutatud," ütleb ta. "Kalle roll ei ole lihtne – see on noormees, kes nägi oma vanemate ja vendade küüditamist ning ihkab nüüd õiglast kättemaksu; samas jääb ta väliselt ikka tasakaalukaks, sest peab olema toeks oma õele."

Ott Lepland nõustub, et roll ei olnud kerge. "Kalle karakteri loomisel tuli kõigepealt läbi töötada stsenaarium, arutada režissööriga läbi antud tegelase olemus ja ning katsuda ette kujutada, mida võis üks noor mees, kes varjab end sõja ajal kommunistliku riigikorra ja sõjaväe eest, tunda ja mõelda. See oli paras väljakutse aga loodan, et sain tegelaskuju olemusele pihta ja oleksin suurima heameelega nõus ka järgmisel hooajal Kalle rolliga jätkama," ütleb ta.

Eraldi toob ta välja selle, et kõike tuli mängida läbi küüditamise prisma. "Ka 75-aasta tagust küüditamispäevade õhkkonda luua oli suur väljakutse, sest keegi meist pole ise pole sellises situatsioonis olnud ja seda hirmu ning õudu kogenud."