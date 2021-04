INTERVJUU | Margus Tsahkna avameelselt tööst riigikogus: seal on võimalik istuda neli aastat ära ka nii, et ei tegelegi mitte millegagi

Kui oled kolmekümnendates eluaastates, tundub vanaks­saamine kauge tulevik, sest rabelemine, töö ja kohustused lämmatavad. Aga kui nelikümmend kukub, saadetakse sulle õppetunde, mis jõuga õpetavad elusekundeid loendama. Sellelt mõttelt tabas end ka poliitik Margus Tsahkna (44), kui nelja aasta eest poliitikakarussellilt maha astus ja eraettevõtluses alustas.

Nädalapäevad tagasi esines ta rokkiva intervjuuga ETV poliitikasaates, millest jäi kõlama, et temas on endiselt tuline soov poliitika abil maailma muuta. Laulatatud, ühe ja sama naise, võluva Anna-Gretaga (41) nelja lapse isaks saanud, Eesti 200 juhatusse kuuluv Margus on veendunud abieluvõrdsuse pooldaja, mistõttu on ta isegi oma sõpradega tülli pööranud.

