Jalgpallur Marcus Rashford rajas vaestele lastele raamatuklubi

Kogu aktsioon eesmärk on julgustada lapsi, kellel pole juurdepääsu raamatutele, rohkem lugema. 2019. aastal tehtud uuring riikliku kirjaoskuse fondi poolt näitas, et 383 775 lapsel pole ühtegi raamatut.

Rashford sõnas: "Liiga kaua on lugemise nauding piirdunud sellega, kas vanematel on raamatute ostmiseks raha."

"Kõige enam jäävad kõrvale lapsed, kes söövad tasuta lõunaid või on talongide peal, kes on just need, kes vajavad väljamõeldist ning mitteväljamõeldist, et reaalsusest põgeneda."