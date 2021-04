Londoni linnavalitsuse heakorra spetsialist: eestlased ei tea, mida tähendab olla aasta aega kinni

Ahelik ei pea koroonapiiranguid õigeks: "Absoluutselt mitte. Ma ise ei kanna maski ega soovita ka teistel seda teha. Miks tappa oma immuunsussüsteemi? Eriti vanadel inimestel. Ja siis veel hingata oma tatti edasi-tagasi sisse ja viia inimesed stressi… Millegipärast ei räägita meil midagi vitamiinidest ega ruumide tuulutamisest. Aga hirmutamine käib kogu aeg. Kaua võib inimest hirmutada? Lõppkokkuvõte on see, et inimene ei karda ainult haigust, vaid ka oma naabrit ja sugulast. Hästi, kord võetakse piirangud maha, aga kohe ei hakata ju liikuma, käima kontsertidel ja kinos. See ei toimu üleöö, taastumine võtab aega. Ma olen üldse kogu selle fabritseeritud sita vastu. Minu küsimus on see, et kuidas sai Maailmapank eelmise aasta 3. märtsil kuulutada pandeemia välja enne terviseorganisatsiooni WHO-d, kes tegi seda 12. märtsil? Kuidas on see võimalik? Terviseorganisatsioon käitub lihtsalt nii, nagu raha juhib. Et leiti viirus? Tänapäeval sa leiad mingisuguse viiruse ka veest, kui väga otsid."