Külaliste nimekirja ei mahtunud, aga abi oli vaja: Sarah Ferguson sai salaja aidata Philipi matustele kaasa

Scanpix

Algselt pakuti, et prints Philipi matuste külaliste nimekirja mahub ka tema endine minia Sarah Ferguson, kuid üllatuslikult jäi printsesside Beatrice'i ja Eugenie ema sealt välja. Nüüd paljastab ajakiri Hello!, et tegelikult sai skandaalne hertsoginna ikkagi kaasa aidata.