Perearst Karmen Jolleri peres kasvasid üles vähki surnud õe lapsed: koos õega lahkus ka pool minust

Kivimäe Perearstikeskuse perearsti Karmen Jolleri (45) rahu ja meelekindlust sisendav nägu vaatab juba nädalaid vastu pealinna igalt teiselt bussiootepaviljonilt. Ta näeb oma näopilti iga päev ka ise, kui sõidab mööda Vabaduse puiesteed oma Männikul asuvasse koju. Karmen on üks neid, kes kutsutud veda­ma COVID-19 vastu vaktsineerimise vankrit.

Ta soovitab kõigil teha kaitsesüst esimesel võimalusel, sest on näinud väga lähedalt, kui salakaval ja raske haigus see on. Näeme Karmen Jollerit tihti esinemas televisioonis ja sõna võtmas sotsiaalmeedias, aga mis ja kes on tema tagala?

"Hoope oli palju, aga kui ise seal sees oled, siis rühid lihtsalt, hambad ristis, edasi. Enesehaletsuseks aega ei ole, sest möll käib kogu aeg."

Loe lähemalt mismoodi on Karmen Joller toime tulnud õe surma, raske seljavigastuse, raseduse katkemise ja poja haigusega!