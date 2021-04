Charles leinab üksi: isa kaotanud prints sõitis Walesi, kus ta paneb paika kuningliku perekonna tulevikuplaanid

Daily Maili kuninglik korrespondent Dan Wootton kinnitab, et Charles on Llwynywermodis, kus asub printsi Walesi ametlik kodu. Kui tavaliselt on Charles ja tema hertsoginnast abikaasa Camilla nagu sukk ja saabas, siis seekord soovis prints rasket aega elada üle üksinda ning Camilla viibib nii kaua Londonis.

"Charles tundis, et ta tahab üksi vaadata tagasi sellele, mis on juhtunud. Ta on täiesti teadlik sellest, et praegu on käimas väga tähtis periood tema elus ja hetkel ta tunneb, et terve maailma raskus on tema õlul," selgitas kuninglik allikas. Terve elu on Charles olnud küll järgmine troonipärija, kuid Philip oli ikkagi perekonna patriarh. Nüüd peab poeg isa suuri kingi täitma hakkama.

Samuti on Charlesil palju mõelda selle kohta, mis ta kuulis kokkusaamisel Williami ja Harryga. Kui algselt pidi prints oma noorema pojaga kohtuma kahekesi, siis otsustati Williamiga, et vestlus peaks olema kolme osapoolega, et keegi ei saaks pärast informatsiooni moonutada.

Sellist asjade kulgu toetab ka Elizabeth ll. "Kuninganna on teinud oma kõrgematele nõuandjatele selgeks, et ta toetab selles küsimuses täielikult seda, mida Charles ja William otsustavad teha," ütles Buckingami palee allikas.

Charlesi lahkumine Inglismaalt praegusel hetkel on üllatuslik ka seetõttu, et ülehomme on kuninganna 95. sünnipäev. Kuigi praeguseks on teada, et Elizabeth ei kavatse Philipi surma tõttu seda kuidagi tähistada, siis võis arvata, et Charles soovib tähtsal päeval olla oma ema kõrval.